لاعبات أيرلنديات يرفضن مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات

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رفضت لاعبات المنتخب الأيرلندي لكرة السلة للسيدات مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات، قبل المباراة التي جمعت الفريقين ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2025، وذلك ردا على "اتهامات معاداة السامية".وقال اتحاد كرة السلة الأيرلندي، إنه يدعم تماما قرار لاعباته، الذي جاء كنتيجة مباشرة للتعليقات الأخيرة التي أدلى بها الطاقم الفني ولاعبات المنتخب الإسرائيلي، بما في ذلك، ما اعتبرها "الاتهامات التحريضية وغير الدقيقة تماما بمعاداة السامية، والتي نُشرت على قنوات الاتحاد الإسرائيلي الرسمية".ورفضت الأيرلنديات المشاركة في تحية الفريق الإسرائيلي وتبادل الشعارات معه قبل المباراة، واصطففن خلال عزف النشيدين الوطنيين للمنتخبين بالقرب من مقاعد البدلاء، وليس وسط الملعب الرئيسي كما جرت عليه العادة.