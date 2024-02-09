18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ملعب الهلال السعودي الجديد يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية
Lebanon 24
09-02-2024
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخل ملعب "المملكة أرينا" الخاص بنادي الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية مرتين الخميس، كأكبر ملعب داخلي لكرة القدم وأكبر سعة لملعب داخلي، وفق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ.
Advertisement
وقالت ممثلة "غينيس" قبل انطلاق المباراة، إن "المملكة أرينا" بات أكبر ملعب كرة قدم مغلق في العالم بناء على المساحة التي وصلت إلى 37991 مترا مربعا، بالإضافة لكونه الملعب الأكبر من ناحية السعة الجماهيرية.
و"المملكة أرينا" هو مبنى بمساحة شاسعة تزيد عن 200 ألف متر مربع، تم بناءه وتجهيزه بأحدث التقنيات التي تخدم جميع الفعاليات المقامة والمعتمدة عالميا، خلال 60 يوما، وفق الموقع الرسمي لـ"موسم الرياض".
ويتسع الملعب لقرابة 26 ألف متفرج، ويسخر أحدث التقنيات، بما يوفر تجربة مشجع متميزة، وفق "الموقع الرسمي لنادي الهلال".
وفي 29 كانون الثاني تم افتتاح "المملكة أرينا"، قبيل مباراة الهلال وإنتر ميامي الأميركي، ويتميز الملعب بنظام إضاءة سيكون الأعلى في ملاعب السعودية والشرق الأوسط، وفق موقع "كورة".
واستلم تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة الهلال، فهد بن نافل، الخميس، الشهادتين قبل انطلاق مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض.
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان لبناني في ذمة الله
Lebanon 24
فنان لبناني في ذمة الله
12:51 | 2024-02-08
08/02/2024 12:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
13:54 | 2024-02-08
08/02/2024 01:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل جثة الشاب طوني إلى المستشفى... تُوفي في حادث سير
Lebanon 24
نقل جثة الشاب طوني إلى المستشفى... تُوفي في حادث سير
12:07 | 2024-02-08
08/02/2024 12:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بوجود عدد كبير من المواطنين.. إليكم ما جرى أثناء رفع السيارة المستهدفة في النبطية (فيديو)
Lebanon 24
بوجود عدد كبير من المواطنين.. إليكم ما جرى أثناء رفع السيارة المستهدفة في النبطية (فيديو)
11:26 | 2024-02-08
08/02/2024 11:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مختار بطريقة مروعة.. سيارة مسرعة صدمته
Lebanon 24
وفاة مختار بطريقة مروعة.. سيارة مسرعة صدمته
08:33 | 2024-02-08
08/02/2024 08:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2024-02-09
لاعبات أيرلنديات يرفضن مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات
01:00 | 2024-02-09
تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة.. زوجة ألفيش تدافع عنه: كان "سكراناً"
00:09 | 2024-02-09
سحب قرعة دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية نسخة 2024-2025
23:00 | 2024-02-08
ليفربول يفقد نجمه مجدداً
14:40 | 2024-02-08
مأساة خلال مباراة لكرة القدم... هذا ما جرى على مدرجات الملعب
13:00 | 2024-02-08
سيطرة عربية.. تعرف على التشكيلة المثالية في نصف نهائي كأس آسيا
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
09/02/2024 13:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
09/02/2024 13:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
09/02/2024 13:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24