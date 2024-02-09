ملعب الهلال السعودي الجديد يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية

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دخل ملعب "المملكة أرينا" الخاص بنادي الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية مرتين الخميس، كأكبر ملعب داخلي لكرة القدم وأكبر سعة لملعب داخلي، وفق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ.وقالت ممثلة "غينيس" قبل انطلاق المباراة، إن "المملكة أرينا" بات أكبر ملعب كرة قدم مغلق في العالم بناء على المساحة التي وصلت إلى 37991 مترا مربعا، بالإضافة لكونه الملعب الأكبر من ناحية السعة الجماهيرية.و"المملكة أرينا" هو مبنى بمساحة شاسعة تزيد عن 200 ألف متر مربع، تم بناءه وتجهيزه بأحدث التقنيات التي تخدم جميع الفعاليات المقامة والمعتمدة عالميا، خلال 60 يوما، وفق الموقع الرسمي لـ"موسم الرياض".ويتسع الملعب لقرابة 26 ألف متفرج، ويسخر أحدث التقنيات، بما يوفر تجربة مشجع متميزة، وفق "الموقع الرسمي لنادي الهلال".وفي 29 كانون الثاني تم افتتاح "المملكة أرينا"، قبيل مباراة الهلال وإنتر ميامي الأميركي، ويتميز الملعب بنظام إضاءة سيكون الأعلى في ملاعب السعودية والشرق الأوسط، وفق موقع "كورة".واستلم تركي آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة الهلال، فهد بن نافل، الخميس، الشهادتين قبل انطلاق مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض.