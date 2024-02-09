مدرب منتخب الأردن يعلق على مواجهة قطر في نهائي كأس آسيا

حاول المدير الفني لمنتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة التخفيف من الضغوطات على كاهل لاعبي "النشامى"، عشية مواجهة قطر المضيفة في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم.



وقبل ثالث نهائي عربي في تاريخ المسابقة، قال عموتة في المؤتمر الصحفي المكرس للمباراة المقررة غدا السبت على ملعب "لوسيل" في الدوحة: "إنها مباراة نهائية ولا تحتاج إلى مقدمات. نقف على بعد خطوة من تحقيق لقب تاريخي".

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وأضاف "نستعد بشكل عادي من دون زيادة الضغوطات ونريد أن نقدم مستوى يليق بمنتخبنا. سنخوض المباراة من دون عقدة نقص".



وتابع: "لم يكن أحد يتوقع أو يراهن علينا، أظهرنا تكاتفا كبيرة وثقة عالية بالجهاز الفني لنصل إلى ما وصلنا إليه".



وأشار المدرب المغربي إلى أنه لم يتفاجأ بوصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية بقوله "لم أتفاجأ إطلاقا، لعبنا مباراة ودية قبل البطولة أظهر خلالها المنتخب الأردني قدرته على الذهاب بعيدا في البطولة".



وأكمل المدرب الذي يسعى لمنح الأردن أول لقب قاري في تاريخه "إنه نهائي عربي بامتياز ويتخذ الطابع العائلي. أعرف بعض لاعبي قطر جيدا من خلال إشرافي على تدريبهم خلال تواجدي في نادي السد". (روسيا اليوم)