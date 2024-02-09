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رياضة

أنشيلوتي يتهرب من سؤال جديد حول مبابي

Lebanon 24
09-02-2024 | 09:20
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تواصل وسائل الإعلام الإسبانية، محاصرة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، بالاستفسار عن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وسئل أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، عن مدى شعوره بالقلق بعد إصابة مبابي في مباراة باريس الأخيرة ضد بريست في كأس فرنسا.
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وأجاب المدرب الإيطالي "لم أشاهد شيئا، ولم أتابع المباراة من الأساس".
 
وكانت تقارير صحفية عديدة تكهنت خلال الفترة الأخيرة، بأن مبابي قرر الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

وبشأن خط الهجوم، بدد كارلو أنشيلوتي، المخاوف بشأن تراجع المعدل التهديفي للبرازيلي رودريجو في الفترة الأخيرة.

وقال أنشيلوتي "لن أتحدث مع رودريجو أبدا في هذا الموضوع، طالما أنه يؤدي بشكل جيد في التدريبات والمباريات". (كووورة) 
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