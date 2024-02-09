مطالبات بترحيل رونالدو من السعودية.. ما السبب؟

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الساعات الماضية، ضجة واسعة في السعودية، بسبب تصرفه "غير اللائق" عقب مباراة فريقه النصر ضد الهلال في كأس موسم الرياض.



وتمكن الهلال من الظفر بالنسخة الأولى من كأس موسم الرياض، بعد تغلبه على النصر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "المملكة أرينا"، أمس الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو، قيام رونالدو بتصرف غير أخلاقي عند توجهه لغرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة، بعد أن قام مشجع هلالي برمي وشاح الهلال نحو "الدون"، ليلتقطه الأخير وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير "الزعيم" من خلال وضعه الوشاح في "سرواله" قبل أن يلقيه على الأرض.

وسيطرت حالة من الغضب على الجماهير السعودية والهلالية خاصة والتي طالبت الجهات المعنية باتخاذ عقوبات صارمة بحق رونالدو، والقيام بترحيله.

وهذه هي المرة الثانية التي تطالب فيها الجماهير السعودية بمعاقبة رونالدو وترحيله من المملكة بسبب تصرفاته "المشينة"، بعد أن طالبت جماهير الهلال بطرد النجم البرتغالي في نيسان الماضي بعد أن رد "الدون" على استفزاز مشجعي الهلال له بحركة "لا أخلاقية" عقب مباراة الهلال والنصر في الدوري المحلي. (روسيا اليوم)