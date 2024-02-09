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رياضة
إنجاز جديد لنادي بيبلوس جبيل لسيدات الطائرة في الشارقة
Lebanon 24
09-02-2024
|
10:33
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تأهل بيبلوس جبيل بطل لبنان للسيدات في الكرة الطائرة، للدور نصف النهائي من بطولة النوادي العربية التي تقام في الشارقة، ضمن دورة الالعاب الرياضية العربية السابعة للسيدات، بفوزه على دو لاسال الاردني 3 - 0 في الدور ربع النهائي اليوم.
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ويلتقي بطل لبنان في الدور نصف النهائي غدا، فريق سلوى الصباح الكويتي. وهو يسعى لضرب موعد مع سبورتنغ المصري في المباراة النهائية، علما ان الفريق المصري تغلب على بيبلوس في الدور الاول للمجموعة الاولى بثلاثة اشواط نظيفة في المرحلة الثانية.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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