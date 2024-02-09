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رياضة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة لبونو.. فماذا قال له؟

Lebanon 24
09-02-2024 | 12:15
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اعتبر رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، حارس مرمى نادي الهلال، المغربي الدولي ياسين بونو، بأنه من ضمن الأفضل في مركزه حول العالم.

 

وعقب نهاية مواجهة الهلال والنصر أمس الخميس في كأس موسم الرياض، نشر آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" صورة تجمعه مع بونو وعلق قائلا: "اعتبره واحدا من أفضل حراس العالم".

 
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وكان بونو قد قدم أداء رائعا في لقاء الهلال والنصر وحافظ على نظافة شباكه خلال المباراة ليساهم في فوز فريقه بهدفين دون رد وتتويجه بكأس موسم الرياض.

 

ويتألق بونو في صفوف الهلال منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إشبيلية الإسباني، علما بأن الحارس البالغ عمره 32 عاما كان قد خطف الأضواء بتصدياته في مونديال "قطر 2022" عندما حقق "أسود الأطلس" أفضل إنجاز عربي وإفريقي في العرس العالمي بوصولهم للمربع الذهبي واحتلالهم المركز الرابع.

( روسيا اليوم)
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