منتخب فلسطين يحظى باستقبال حار في جنوب أفريقيا (فيديو)

استقبلت جماهير جنوب إفريقيا، فجر الجمعة، بعثة منتخب فلسطين لكرة القدم بالأعلام والهتافات، بعد وصولها كيب تاون تمهيدا لخوض مباراتين وديتين.

ونشر اتحاد كرة القدم الفلسطيني على صفحته مقاطع فيديو للاستقبال، وعلق قائلا: "بهتافات الحرية لفلسطين وغزة، مواطنون من جنوب إفريقيا يستقبلون المنتخب الوطني في كيب تاون".

ويظهر حشد من مواطني جنوب إفريقيا يحملون الأعلام الفلسطينية وأعلام بلادهم هاتفين بشعارات مناصرة للقضية الفلسطينية من بينها "الحرية لفلسطين".

كما نشر الاتحاد صورا كتب عليها "وصول لاعبي منتخب الفدائي (الفلسطيني) إلى كيب تاون في جنوب إفريقيا لخوض مباراتين وديتين (دون مزيد من التفاصيل)، وقد حظي باستقبال حار دعما لفلسطين".

وكان منتخب فلسطين الأول لكرة القدم ودع في وقت سابق كأس الأمم الآسيوية عقب خسارة أمام قطر بهدفين مقابل هدف، في مباراة دور الـ16 من البطولة.

( الأناضول)