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رياضة

"الكاف" يختار حكما عربيا لإدارة نهائي كأس إفريقيا

Lebanon 24
09-02-2024 | 23:00
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أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يوم امس، أن الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف"، اختار الحكم الموريتاني دحان بيده، لقيادة نهائي النسخة الـ34 من كأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

 

وقال الاتحاد الموريتاني في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، إن تعيين دحان بيده لقيادة المباراة النهائية للبطولة القارية التي ستجمع بين منتخب البلد المضيف كوت ديفوار ونظيره النيجيري بعد غد الأحد، يأتي كتتويج للأداء الممتاز للحكام الموريتانيين خلال البطولة الحالية.

 
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وحظي أداء الحكام الموريتانيين بإشادة واسعة النطاق طوال بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية.

 

وسبق أن أدار دحان بيده صاحب الـ32 عاما مباراتين في النسخة الحالية لكأس إفريقيا، الأولى في دور المجموعات وجمعت بين مصر وموزمبيق، والثانية في الدور ثمن النهائي بين أنغولا وناميبيا.

 

وكان الحكم الموريتاني الآخر عبد العزيز بوح من بين الحكام الذين أداروا مباريات الدور نصف النهائي.

( روسيا اليوم)
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