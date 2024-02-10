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رياضة
قبل نهائي كأس آسيا.. هذا ما قاله مدرب منتخب الأردن
Lebanon 24
10-02-2024
|
01:00
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بعد مسيرة مميزة في البطولة، نجح من خلالها في بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، يدخل المنتخب الأردني مباراة نهائي كأس آسيا، اليوم السبت، أمام قطر، بطموح تحقيق اللقب القاري الأول، بعدما كان أبرز إنجازاته قبل ذلك بلوغ الدور ربع النهائي مرتين عامي 2004 و2011.
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ونقل موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مدرب الأردن حسين عموتة قوله: "المباراة النهائية لا تحتاج فيها لأن نتكلم عن مقدار رغبة الفريقين في الحصول على لقب تاريخي لأي منهما. نحن نستعد لهذه المباراة كالمعتاد، دون وضع أي ضغط إضافي على مقدار أهمية المباراة، ونأمل أن نقدم مستوى يليق بفريقنا وما قدمناه منذ بداية البطولة، وأن نستمتع بالتواجد في المباراة النهائية، التي تعتبر مباراة مهمة جدا، والتي قد تشهد تحقيق أول لقب قاري للكرة الأردنية".
وأضاف عموتة: "أنا راض عن المستويات التي قدمناها في هذه البطولة، وهذا كان تحدٍ شخصي بالنسبة لي، حيث أنني دائما أتطلع للفوز بألقاب البطولات. الآن هذه ستكون المباراة النهائية، وكلا الطرفين سوف يعملان على الاستعداد بالشكل المطلوب، وأعتقد أن كلا الطرفين سيعملان على معالجة أي ضغوطات يعاني منها الفريق".
وكشف أن "تشكيلة الفريق ستكون مكتملة، حيث أن جميع الإصابات بسيطة، وسيكون جميع اللاعبين قادرين على المشاركة، وأنا شددت على اللاعبين خلال حديثي معهم على أننا يجب ألا نعاني من أي ضغوطات، ونستمتع بالمباراة".
وتابع عموتة قائلا إن: "منتخب قطر هو حامل اللقب، وهو صاحب الأرض والجمهور، وكذلك هو منتخب عنيد وصلب، وستكون مواجهته صعبة، وأنا تابعته بشكل كامل منذ فترة طويلة، حيث أن المرود الفني الذي يقدمه هو نتيجة استثمار منذ فترة طويلة. المنتخب القطري يتواجد فيه مجموعة من اللاعبين الذين أشرفت على تدريبهم في نادي السد، وبالتالي فإن المباراة غدا ستكون بمثابة لقاء عائلي لي معهم".
وأوضح أن "الكل داخل الفريق يعوّل على دعم الجماهير، والتي كانت تقف وراءنا في جميع المباريات السابقة، ونأمل أن نكون بمستوى طموحات هذه الجماهير، وقيمة هذه المباراة النهائية".(سكاي نيوز)
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