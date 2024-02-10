لست مجرد لاعب.. بنزيما يعد بجلب لاعبين "عظماء" إلى السعودية

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أعلن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي ان مهمته في دوري روشن تتخطى كونه مجرد لاعب كرة قدم.وانتقل بنزيما إلى الاتحاد مطلع الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع فريق ريال مدريد الإسباني.وأضاف بنزيما في حوار مع مجلة "جي كيو" نُشر أمس الجمعة: "وجودي في السعودية يمثل تحدياً جديداً أحبه. هذا مشروع طويل الأمد في بلد مسلم".وتابع: "أنا لست لاعب كرة قدم هنا في المملكة العربية السعودية فحسب، بل أنا سفير أيضاً. أنا هنا لجلب لاعبين أوروبيين عظماء في المستقبل القريب، حتى لو كان هناك بالفعل لاعبين رائعين في الدوري السعودي. التحدي الذي يواجهنا هو رفع المسابقة إلى نفس مستوى الدوريات الأوروبية".وتحدث الفرنسي المخضرم عن سر النجاحات الكثيرة التي حققها في مسيرته الكروية الطويلة، وقال: "مفتاح النجاح هو العمل الجاد المستمر، ليس هناك سر".وأضاف: "بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن وجود الرقم تسعة على ظهرهم يعني تسجيل 50 هدفًا في الموسم، لكن بالنسبة لي، هذا يعني أنني واحد من 11 لاعباً ويجب أن أفعل كل ما بوسعي لمساعدة الفريق على التسجيل والفوز، وليس فقط مع الأهداف، ولكن أيضًا من خلال التمريرات الحاسمة والتحركات".(الشرق)