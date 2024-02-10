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رياضة

عرض خيالي من باريس سان جيرمان لمبابي.. هذه قيمته

Lebanon 24
10-02-2024 | 04:00
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أوردت تقارير إعلامية، أمس الجمعة، أن باريس سان جيرمان قدم عرضا فلكيا لنجمه كيليان مبابي من أجل تمديد عقده لمدة موسمين، وعدم رحيله إلى ريال مدريد الإسباني.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، لدى مبابي عرض تجديد من باريس سان جيرمان لمدة موسمين، وسيحصل فيهما على أكثر من 80 مليون يورو لكل موسم، بينما لا تزال فكرة قائد منتخب فرنسا الانتقال إلى ريال مدريد، لكن إذا لم يقدم له الأخير عرضا أفضل من فينيسيوس وبيلنغهام فلن ينتقل إلى العاصمة الإسبانية.
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كما ذكر فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في تصريحات إعلامية أن مبابي لاعب تنافسي للغاية، وقال: لا نعرف ما قرره مبابي، وننتظر قرار اللاعب لمعرفة مستقبله، لكن ذلك ليس له أي تأثير على مشاركتنا المقبلة في كأس أوروبا أو دوره كقائد للمنتخب الفرنسي.

وأردف: على كل حال، مبابي لاعب تنافسي للغاية، وسيكون مع المنتخب الفرنسي في كأس أوروبا الصيف المقبل، ولا نشكك في التزامه أبدا مهما كان الفريق الذي سيلعب له.(العربية)

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