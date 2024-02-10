19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
عرض خيالي من باريس سان جيرمان لمبابي.. هذه قيمته
Lebanon 24
10-02-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوردت تقارير إعلامية، أمس الجمعة، أن باريس سان جيرمان قدم عرضا فلكيا لنجمه كيليان مبابي من أجل تمديد عقده لمدة موسمين، وعدم رحيله إلى ريال مدريد الإسباني.
وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، لدى مبابي عرض تجديد من باريس سان جيرمان لمدة موسمين، وسيحصل فيهما على أكثر من 80 مليون يورو لكل موسم، بينما لا تزال فكرة قائد منتخب فرنسا الانتقال إلى ريال مدريد، لكن إذا لم يقدم له الأخير عرضا أفضل من فينيسيوس وبيلنغهام فلن ينتقل إلى العاصمة الإسبانية.
Advertisement
كما ذكر فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في تصريحات إعلامية أن مبابي لاعب تنافسي للغاية، وقال: لا نعرف ما قرره مبابي، وننتظر قرار اللاعب لمعرفة مستقبله، لكن ذلك ليس له أي تأثير على مشاركتنا المقبلة في كأس أوروبا أو دوره كقائد للمنتخب الفرنسي.
وأردف: على كل حال، مبابي لاعب تنافسي للغاية، وسيكون مع المنتخب الفرنسي في كأس أوروبا الصيف المقبل، ولا نشكك في التزامه أبدا مهما كان الفريق الذي سيلعب له.(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن "ضربة النبطية" أمس.. ما كُشف عن قيادي في "الحزب" مهم!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن "ضربة النبطية" أمس.. ما كُشف عن قيادي في "الحزب" مهم!
14:05 | 2024-02-09
09/02/2024 02:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت إنفجار يهزّ الأوزاعي.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
صوت إنفجار يهزّ الأوزاعي.. ماذا يجري؟
15:33 | 2024-02-09
09/02/2024 03:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار عنيف يهزّ بلدة جدرا.. غارة تستهدف سيارة وسقوط شهداء!
Lebanon 24
إنفجار عنيف يهزّ بلدة جدرا.. غارة تستهدف سيارة وسقوط شهداء!
06:09 | 2024-02-10
10/02/2024 06:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز صور.. قتلى وجرحى وهذا ما جرى!
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهز صور.. قتلى وجرحى وهذا ما جرى!
13:08 | 2024-02-09
09/02/2024 01:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوّة مدربة" ستنتشر قرب لبنان.. من هي وما دورها؟
Lebanon 24
"قوّة مدربة" ستنتشر قرب لبنان.. من هي وما دورها؟
14:00 | 2024-02-09
09/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:27 | 2024-02-10
نهائي كأس مصر يقام في دولة عربية للمرة الأولى!
03:00 | 2024-02-10
لست مجرد لاعب.. بنزيما يعد بجلب لاعبين "عظماء" إلى السعودية
02:00 | 2024-02-10
هذا ما قاله مدرب قطر عن لقاء الأردن في نهائي كأس آسيا
01:00 | 2024-02-10
قبل نهائي كأس آسيا.. هذا ما قاله مدرب منتخب الأردن
23:00 | 2024-02-09
"الكاف" يختار حكما عربيا لإدارة نهائي كأس إفريقيا
19:26 | 2024-02-09
ميسّي يثير غضب الصين
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
10/02/2024 13:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
10/02/2024 13:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
10/02/2024 13:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24