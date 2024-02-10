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رياضة
نهائي كأس مصر يقام في دولة عربية للمرة الأولى!
Lebanon 24
10-02-2024
|
06:27
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سيُقام نهائي كأس مصر لكرة القدم للمرّة الأولى خارج البلاد، بين الأهلي والزمالك في 8 آذار المقبل في المملكة العربية السعودية، بحسب ما كشف عامر حسين عضو مجلس الادارة الاتحاد المصري والمشرف العام على لجنة المسابقات.
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وقال حسين في تصريح لقناة "أون تايم سبورتس"، الجمعة: "طُلب مني تعديل الجدول ووضع تصوّر لمباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في 8 آذار"، بدلاً من الموعد السابق في 13 آذار موضحاً أن الدولة المضيفة للمباراة ستكون "السعودية".
وبلغ الزمالك النهائي بفوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 3-3، بينما حجز الأهلي بطاقته بفوز سهل على إنبي 3-0.
وكان اتحاد الكرة تلقى عرضاً لإقامة النهائي لأول مرة خارج البلاد وبالتحديد في السعودية.
وأحال الملف لوزارة الشباب والرياضة للحصول على الموافقات الرسمية من قيادات الدولة، علماً بأن النهائي يشهد حضور مندوب عن رئاسة الجمهورية.
ووافق الاتحاد على عرض يشمل امتيازات مالية للاتحاد والناديين تصل إلى مليون ونصف المليون دولار.
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