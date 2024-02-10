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رياضة

ثنائية هالاند تضع مانشستر سيتي في الصدارة

Lebanon 24
10-02-2024 | 10:25
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سجّل المهاجم النروجي إرلينغ هالاند للمرة الأولى منذ تشرين الثاني وقاد بثنائية متأخرة مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الفوز على ضيفه إيفرتون 2-0 وتصدّر ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم موقتاً، في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين.
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ورفع سيتي، المتوّج في الأعوام الثلاثة الماضية، رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة عن ليفربول الذي يستقبل بيرنلي وصيف القاع في وقت لاحق ولعب مباراة أكثر، فيما عجز إيفرتون الثامن عشر عن تحقيق الفوز للمباراة السابعة توالياً.

وهزّ هالاند الشباك للمرة الأولى منذ نوفمبر وبعد 10 أيام على عودته من اصابة بقدمه أبعدته نحو شهرين، وانفرد بصدارة الهدافين (16)، بفارق اثنين عن المصري محمد صلاح الذي لا يزال مبتعداً عن ليفربول بسبب إصابة عضلية تعرض لها في كأس أمم إفريقيا.

ويعيش فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا ظروفا مثالية في الفترة الأخيرة، حيث فاز في آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات، ولم يخسر في آخر 22 في الدوري على أرضه.
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