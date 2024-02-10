قطر تفوز على الأردن وتحتفظ بلقب كأس آسيا

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فاز المنتخب القطري بلقب كأس آسيا 2023، بعد تفوقه على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض استاد لوسيل، مساء اليوم السبت.وكان منتخب "العنابي" قد تقدم بالنتيجة أولاً عن طريق أكرم عفيف عند الدقيقة 22، من علامة الجزاء، ثمّ عادل يزن النعيمات لمنتخب "النشامى" في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل الصندوق، قبل أن يضيف عفيف الهدفين الثاني والثالث، عند الدقيقتين 73 و90+ من علامتي الجزاء.وحقق المنتخب القطري اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق وأن توج بالبطولة في النسخة الماضية، عام 2019.فيما خاض المنتخب الأردني نهائي بطولة القارة الصفراء للمرة الأولى على مر تاريخه، إذ لم يسبق وأن وصل للمشهد الختامي.