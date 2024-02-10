"شيل يا الهيدوس شيل".. قائد منتخب قطر يرفع كأس آسيا على طريقة ميسي (فيديو)

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رفع قائد منتخب قطر حسن الهيدوس، كأس آسيا الذي توج به منتخب بلاده على حساب الأردن (3-1) يوم السبت، على طريقة ليونيل ميسي عندما حصد الأخير لقب مونديال 2022 مع الأرجنتين.وخلال مراسم التتويج، ارتدى الهيدوس "البشت" الخليجي الشهير أثناء رفعه كأس البطولة، في تكرار لما فعله ميسي في حفل تتويج منتخب بلاده بلقب بطولة كأس العالم التي استضافتها قطر نهاية العام 2022.حسن الهيدوس "بالبشت" يرفع كأس آسيا 2023 🏆#الأردن_قطر#كأس_آسيا2023 | #SSCpic.twitter.com/t8sEfcKTjv— SSC (@ssc_sports) February 10, 2024🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨حسن الهيدوس بالتتويج يلبس البشت 🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦🇶🇦 pic.twitter.com/THz8dSLtIh— سهم (@1SMi_) February 10, 2024حسن الهيدوس يحتفـل على طريقة الأسطورة ميسي 👏💜 pic.twitter.com/aBPx9ebuvP— Messi Xtra (@M30Xtra) February 10, 2024