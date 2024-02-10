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رياضة

ريال مدريد "يقسو" على جيرونا.. وينفرد بالصدارة

Lebanon 24
10-02-2024 | 14:57
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حقق ريال مدريد الانتصار على جيرونا بنتيجة (4-0)، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 24 من الليغا.
 
وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، فينيسيوس جونيور، بيلينغهام (هدفين)، ورودريغو في الدقائق (6، 35، 54، 61).
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وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 56 نقطة في الوصافة. (كووورة)
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