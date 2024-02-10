ريال مدريد "يقسو" على جيرونا.. وينفرد بالصدارة

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حقق ريال مدريد الانتصار على جيرونا بنتيجة (4-0)، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 24 من الليغا.وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، فينيسيوس جونيور، بيلينغهام (هدفين)، ورودريغو في الدقائق (6، 35، 54، 61).وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 56 نقطة في الوصافة. (كووورة)