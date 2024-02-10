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رياضة

احتفال أكرم عفيف "السحري" يخطف أنظار العالم.. هذا سرّه

Lebanon 24
10-02-2024 | 23:00
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خطف احتفال اللاعب القطري أكرم عفيف بأهدافه الثلاثة خلال مباراة نهائي بطولة كأس آسيا 2024 بين منتخبي قطر والأردن (3-1)، الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجح أكرم عفيف في تسجيل "هاتريك" في مرمى منتخب "النشامى" ليقود المنتخب القطري للاحتفاظ بلقب كأس آسيا.
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احتفال أكرم عفيف بهدفه الأول كان فريدًا من نوعه، ومختلفًا عن الاحتفالات السابقة التي اعتدنا عليها من نجم السد القطري، وكان موجهًا بشكل خاص إلى زوجته، التي ساندته بقوة في الفترة الأخيرة، وفقًا لما أشارت إليه مصادر عديدة.

وتوجه عفيف نحو الكاميرا، قبل أن يُخرِج من جوربه "كارت" خاصًا بلعبة الورق (الكوتشينة)، عليها صورة له قبل أن يقوم بحركة تحاكي لاعبي ألعاب الخفة، لتتحول الصورة إلى حرف "S"، ووفقًا لمصادر، فإن هذا يمثل الحرف الأول من اسم زوجة اللاعب.

وبعد هدفه الثاني في مرمى الأردن، كرّر أكرم عفيف، نجم السد القطري، احتفاله على الطريقة الجديدة، قبل أن يحتفي بعدها مع زملائه بالهدف، وخاصةً مع بسام الراوي الذي كان يجلس على مقاعد الاحتياط، حيث قدم اللاعبان احتفاليةً خاصةً، بينما احتفى اللاعب برفقة زملائه بالهدف الثالث.

وبثلاثيته في مباراة الأردن، أصبح عفيف الهداف التاريخي لمباريات نهائي كأس آسيا برصيد 4 أهداف، سجل منها 3 في مرمى الأردن وهدفًا في نهائي النسخة الماضية عام 2019 في مرمى اليابان، كما بات أول لاعب يسجل في نهائيين آسيويين متتاليين.
د
ونجح المنتخب القطري في الاحتفاظ بلقبه القاري على أرضه، بعد 5 أعوام من لقبه الأول المحقق في الإمارات العربية المتحدة على حساب المنتخب الياباني، ليؤكد "العنابي" سيطرته على الكرة الآسيوية بامتياز. (win win)
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