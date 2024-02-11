عاهل الأردن يهنئ قطر بعد الفوز بكأس آسيا.. ويوجه رسالة للنشامى

أشاد العاهل الأردني عبد الله الثاني بلاعبي منتخب بلاده رغم خسارتهم أمام منتخب قطر في المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم بنتيجة 1-3.

وكتب العاهل الأردني عبر حسابه على منصة "إكس": "عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى. كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية".

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وحرص الملك عبد الله الثاني على تهنئة منتخب "العنابي" باللقب، قائلا: "نهنئ الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها. موضع فخر للعرب بلوغ النهائي".

وتوج منتخب قطر بلقب البطولة الأعرق في قارة آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد أن حصد لقب النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها الإمارات في 2019.

( روسيا اليوم)