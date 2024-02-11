Advertisement

رياضة

عاهل الأردن يهنئ قطر بعد الفوز بكأس آسيا.. ويوجه رسالة للنشامى

Lebanon 24
11-02-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1163019-638432432280005412.png
Doc-P-1163019-638432432280005412.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أشاد العاهل الأردني عبد الله الثاني بلاعبي منتخب بلاده رغم خسارتهم أمام منتخب قطر في المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم بنتيجة 1-3.

 

وكتب العاهل الأردني عبر حسابه على منصة "إكس": "عفيه يا النشامى، كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة المميزة. قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى. كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية".

 
Advertisement

وحرص الملك عبد الله الثاني على تهنئة منتخب "العنابي" باللقب، قائلا: "نهنئ الأشقاء القطريين وأخي الشيخ تميم بن حمد بالفوز ببطولة كأس آسيا وبحسن تنظيمها. موضع فخر للعرب بلوغ النهائي".

وتوج منتخب قطر بلقب البطولة الأعرق في قارة آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد أن حصد لقب النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها الإمارات في 2019.

( روسيا اليوم)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2024-02-11
00:45 | 2024-02-11
23:00 | 2024-02-10
14:57 | 2024-02-10
14:14 | 2024-02-10
12:26 | 2024-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24