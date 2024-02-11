بعد إدانته بالسجن.. نيس يعلن رحيل لاعبه الجزائري الدولي

أعلن نيس رحيل الجزائري يوسف عطال عن الفريق بعد شهر على إدانته بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب نشره فيديو يدعو إلى "يوم أسود لليهود" على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة.



وقال النادي الفرنسي في بيان يوم الأحد، إن المدافع الدولي الجزائري سينضم إلى فريق أضنة سبور التركي.

Advertisement

ولم ينتظر نيس انتهاء عقد اللاعب الذي استدعي للمشاركة مع الجزائر في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار والمحكوم عليه بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو بتهمة التحريض على الكراهية على أساس الدين، بسبب نشره فيديو يدعو إلى "يوم أسود لليهود" على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.



ودافع عطال عن نفسه بالقول إنه لم يشاهد مقطع الفيديو بأكمله وأعاد نشره من دون أن يعرف كافة ما يحتويه.



وكان عطال شارك مقطع فيديو للداعية محمود الحسنات مع مشتركيه البالغ عددهم 3.2 مليون على "إنستغرام".



وسارع عطال إلى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه نيس قرر في 18 تشرين الأول الماضي إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي سبع مباريات في 26 تشرين الأول.



وتم فتح تحقيق بحق عطال في 16 تشرين الأول بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين" ليتم الحكم على المدافع الجزائري بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.



وأعلن محامو عطال في 10 كانون الثاني الماضي أن موكلهم استأنف إدانته بالسجن. (روسيا اليوم)