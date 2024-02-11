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رياضة

بالفيديو.. حارس مرمى يُسجّل هدفا رائعا من دون أنّ ينتبه لذلك!

Lebanon 24
11-02-2024 | 07:19
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استطاع حارس مرمى في هولندا تسجيل هدف رائع من مسافة بعيدة من دون أن يدرك ذلك، وسط دهشة اللاعبين والجماهير، وذلك في دوري الدرجة الثالثة الهولندي.

وتمكن حارس مرمى فريق "نوردفيك"، لارس يانسن، من تسجيل هدف بعيد المدى على منافسه "أمستردام إف سي"، ليساعد فريقه بالخروج منتصرا بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وأظهرت لقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، خروج يانسن من مرماه لإبعاد كرة مرتدة كان مهاجم الخصم يحاول الحصول عليها، حيث سدد الحارس الكرة وارتطم بالمهاجم، لكن كرته سكنت شباك الخصم دون أن ينتبه لذلك بعد أن سقط أرضا.

وبينما كان يانسن ملقى على الأرض، طارت الكرة على طول الملعب تقريبا، وارتدت فوق حارس مرمى "أمستردام إف سي" جيجيس فان زيتن، واستقرت في الشباك. (الحرة)
 
 
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