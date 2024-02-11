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رياضة
ضربة قوية لريال مدريد... كم سيبقى بيلنغهام بعيداً عن الملاعب؟
Lebanon 24
11-02-2024
|
10:00
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يغيب لاعب الوسط الدولي الإنكليزي جود بيلنغهام عن صفوف ريال مدريد جراء تعرضه لالتواء في كاحله الأيسر خلال الفوز على جيرونا برباعية نظيفة ضمن المرحلة الرابعة والعشرين، ما سيحرمه من المشاركة لعدة أسابيع وفقا لما أفاد الأحد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.
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ولم يحدد ريال مدة غياب بيلنغهام، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفاً في "الليغا" وصاحب 20 هدفاً في 29 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، إلا أنه قد يغيب عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل، وفق ما نشرت الصحافة المحلية.
وتعتبر إصابة الوافد الجديد الشاب بيليغهام ضربة قوية للنادي الملكي قبل استحقاقه القاري أمام لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، وحيث من المتوقع أن يغيب أيضاً عن المواجهات المقبلة في الدوري أمام كل من رايو فاييكانو وإشبيلية وفالنسيا. (العربية)
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