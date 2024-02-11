Advertisement

رياضة

وصفه بـ"السمين"... لاعب مانشستر سيتي يعترف: غوارديولا "دمرني"

Lebanon 24
11-02-2024 | 12:04
A-
A+
Doc-P-1163168-638432754059805295.jpg
Doc-P-1163168-638432754059805295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتقد كالفين فيليبس، لاعب مانشستر سيتي المعار إلى وست هام في كانون الثاني الماضي، أن المدرب بيب غوارديولا دمر ثقته بنفسه عندما سخر منه ووصفه بـ"السمين" بعد عودته من نهائيات كأس العالم 2022.
ولم يكن فيليبس "26 عاما" مرتاحا في النادي الإنجليزي، وفي كانون الثاني تمت إعارته إلى وست هام يونايتد، حيث يتطلع إلى العودة إلى مستواه الذي فقده في الآونة الأخيرة عقب انتقاله إلى ملعب الاتحاد تحت قيادة المدرب الإسباني غوارديولا.
Advertisement
وقال لاعب خط الوسط في مقابلة مع "غارديان": لم أكن سأشارك في بطولة أوروبا الصيف المقبل لو لم أغادر في كانون الثاني، لقد تحدثت مع مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت حول بعض الفرق قبل شهر من الانتقالات الشتوية، وقد أثر علي بالبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بدلا من الرحيل صوب مسابقة أخرى في الخارج.
 
 
واعترف فيليبس الذي وقع لسيتي من ليدز في تموز 2022 أنه عاش أياما سيئة مع غوارديولا، موضحا: بعد كأس العالم واجهت أصعب فترة، عندما خرج بيب وقال أنني أعاني من زيادة في الوزن، لقد كان على حق، كان تصريحه محبطا للغاية لأنني تجاوزت الوزن المستهدف بمقدار 1.5 كغم، لقد كانت تلك ضربة كبيرة لثقتي في نفسي، ولم تكن عائلتي سعيدة بذلك أيضا، لقد شعرت بالإحباط.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:17 | 2024-02-11
10:00 | 2024-02-11
07:19 | 2024-02-11
07:05 | 2024-02-11
04:00 | 2024-02-11
02:00 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24