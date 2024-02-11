يعتقد كالفين فيليبس، لاعب مانشستر سيتي المعار إلى وست هام في كانون الثاني الماضي، أن المدرب بيب غوارديولا دمر ثقته بنفسه عندما سخر منه ووصفه بـ"السمين" بعد عودته من نهائيات كأس العالم 2022.

ولم يكن فيليبس "26 عاما" مرتاحا في النادي الإنجليزي، وفي كانون الثاني تمت إعارته إلى وست هام يونايتد، حيث يتطلع إلى العودة إلى مستواه الذي فقده في الآونة الأخيرة عقب انتقاله إلى ملعب الاتحاد تحت قيادة المدرب الإسباني غوارديولا.

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وقال لاعب خط الوسط في مقابلة مع "غارديان": لم أكن سأشارك في بطولة أوروبا الصيف المقبل لو لم أغادر في كانون الثاني، لقد تحدثت مع مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت حول بعض الفرق قبل شهر من الانتقالات الشتوية، وقد أثر علي بالبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بدلا من الرحيل صوب مسابقة أخرى في الخارج.

واعترف فيليبس الذي وقع لسيتي من ليدز في تموز 2022 أنه عاش أياما سيئة مع غوارديولا، موضحا: بعد كأس العالم واجهت أصعب فترة، عندما خرج بيب وقال أنني أعاني من زيادة في الوزن، لقد كان على حق، كان تصريحه محبطا للغاية لأنني تجاوزت الوزن المستهدف بمقدار 1.5 كغم، لقد كانت تلك ضربة كبيرة لثقتي في نفسي، ولم تكن عائلتي سعيدة بذلك أيضا، لقد شعرت بالإحباط.