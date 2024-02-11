Advertisement

رياضة

بطولة السلة: بيروت أسقط الحكمة في غزير

Lebanon 24
11-02-2024 | 12:17
A-
A+
Doc-P-1163172-638432759914677563.png
Doc-P-1163172-638432759914677563.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتزع بيروت فيرست كلوب بطل النوادي العربية فوزا مثيرا من مضيفه الحكمة بيروت 90 - 85 (الاشواط 21 - 36، 44 - 51، 68 - 69، 90 - 85)، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في قاعة النادي الرياضي غزير، في اياب بطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، ليثأر بيروت بالتالي لخسارته ذهابا على ارضه في الشياح.
Advertisement

وجاءت المباراة صاخبة، وشهدت تقدما للفريق الاخضر في الشوطين الاولين. وقلص بيروت الفارق ثم تقدم للمرة الاولى 71 - 70 في بداية الشوط الرابع.

ويمكن القول ان الحكمة اخفق في مصالحة جمهوره الكبير الدي احشتد كالعادة في القاعة، بعد سلسلة نتائج غير جيدة في الفترة الاخيرة، سواء في بطولة لبنان او في دورة دبي الدولية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:36 | 2024-02-11
12:04 | 2024-02-11
10:00 | 2024-02-11
07:19 | 2024-02-11
07:05 | 2024-02-11
04:00 | 2024-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24