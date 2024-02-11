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رياضة
بطولة السلة: بيروت أسقط الحكمة في غزير
Lebanon 24
11-02-2024
|
12:17
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انتزع بيروت فيرست كلوب بطل النوادي العربية فوزا مثيرا من مضيفه الحكمة بيروت 90 - 85 (الاشواط 21 - 36، 44 - 51، 68 - 69، 90 - 85)، في المباراة التي اجريت بينهما عصر اليوم في قاعة النادي الرياضي غزير، في اياب بطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الاولى للرجال، ليثأر بيروت بالتالي لخسارته ذهابا على ارضه في الشياح.
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وجاءت المباراة صاخبة، وشهدت تقدما للفريق الاخضر في الشوطين الاولين. وقلص بيروت الفارق ثم تقدم للمرة الاولى 71 - 70 في بداية الشوط الرابع.
ويمكن القول ان الحكمة اخفق في مصالحة جمهوره الكبير الدي احشتد كالعادة في القاعة، بعد سلسلة نتائج غير جيدة في الفترة الاخيرة، سواء في بطولة لبنان او في دورة دبي الدولية.
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