ساحل العاج تحرز لقب كأس أمم إفريقيا بفوزها على نيجيريا

أحرزت كوت ديفوار لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمرة الثالثة بتاريخها، إثر فوزها على نيجيريا 2-1 في المباراة النهائية في أبيدجان.



وقد افتتحت نيجيريا التسجيل عبر قائدها وليام تروست-إيكونغ (38)، وردَّ الفريق النيجيري بهدفي فرانك كيسييه (62) و سيباستيان هالر العائد من مرض السرطان (81)، وتوجوا باللقب الثالث بعد 1992 و2015.

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