النيجيري تروست - إيكونغ أفضل لاعب في كأس أفريقيا للأمم

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أحرز المدافع النيجيري وليام تروست - إيكونغ جائزة أفضل لاعب في كأس أفريقيا للأمم، رغم خسارة بلاده المباراة النهائية أمام كوت ديفوار المضيفة 1-2 الأحد في أبيدجان.وسجّل تروست - إيكونغ هدف التقدّم لمنتخب "النسور الممتازة" في الشوط الأول من رأسية اثر ركنية، بيد أن "الفيلة" قلبوا الطاولة في الشوط الثاني وأحرزوا لقبهم الثالث.وهذا الهدف الثالث لتروست-إيكونغ (30 عاماً)، لاعب باوك اليوناني، في هذه النهائيات.