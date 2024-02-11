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رياضة

النيجيري تروست - إيكونغ أفضل لاعب في كأس أفريقيا للأمم

Lebanon 24
11-02-2024 | 19:11
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أحرز المدافع النيجيري وليام تروست - إيكونغ جائزة أفضل لاعب في كأس أفريقيا للأمم، رغم خسارة بلاده المباراة النهائية أمام كوت ديفوار المضيفة 1-2 الأحد في أبيدجان.
وسجّل تروست - إيكونغ هدف التقدّم لمنتخب "النسور الممتازة" في الشوط الأول من رأسية اثر ركنية، بيد أن "الفيلة" قلبوا الطاولة في الشوط الثاني وأحرزوا لقبهم الثالث.
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وهذا الهدف الثالث لتروست-إيكونغ (30 عاماً)، لاعب باوك اليوناني، في هذه النهائيات.
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