13
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
وفاة حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون إثر حادث سيارة
Lebanon 24
11-02-2024
|
23:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون العداء الكيني، كيلفن كيبتوم، ومدربه، جرفيه هاكيزيمانا، بحادث سير في غرب كينيا، بحسب ما ذكرت الشرطة، الأحد.
وقال مفوض الشرطة في مقاطعة إليغيو ماراكويت، بيتر مولينغي: "وقع الحدث الساعة الحادية عشرة ليلا (20,00 بتوقيت غرينتش). كان 3 أشخاص يستقلون السيارة، توفي اثنان على الفور ونقل الثالث إلى المستشفى. الاثنان هما كيبتوم ومدربه".
Advertisement
وتابع: "كان كيبتوم يقود باتجاه إلدوريت، وفقد السيطرة، فتوفي شخصان على الفور. كما نُقلت امرأة كانت تستقل السيارة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى".
وسجل كيبتوم (24 عاما) رقمه القياسي البالغ 2:00:35 ساعتين في محاولته الثالثة فقط في ماراثون شيكاغو في تشرين الأول الماضي، بفارق 34 ثانية عن الرقم السابق لمواطنه إليود كيبتشوغي.
وقال العداء: "أن أحقق رقما قياسيا عالميا، هذا ليس بالأمر الذي فكرت به اليوم.. كنت أعلم بأني سأحطم هذا الرقم يوما ما".
وفيما كشف أن "لا خطط لديه للنزول تحت حاجز الساعتين، بل تحسين رقمه القياسي"، أشار لاحقا إلى إمكانية تحقيق هذا الإنجاز الرمزي في ماراثون روتردام في 14 نيسان.
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار الغزيرة عائدة... برق ورعد ورياح ناشطة والثلوج ستتدنّى إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار الغزيرة عائدة... برق ورعد ورياح ناشطة والثلوج ستتدنّى إلى هذا الإرتفاع
07:50 | 2024-02-11
11/02/2024 07:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف صاحب صيدليّات شهيرة... ما الذي فعله؟
Lebanon 24
توقيف صاحب صيدليّات شهيرة... ما الذي فعله؟
07:39 | 2024-02-11
11/02/2024 07:39:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة صفاء سلطان
Lebanon 24
الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة صفاء سلطان
01:00 | 2024-02-11
11/02/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بحادث أليم... وفاة أحد مؤسسي أكبر المصارف مع زوجته وابنه
Lebanon 24
بحادث أليم... وفاة أحد مؤسسي أكبر المصارف مع زوجته وابنه
08:45 | 2024-02-11
11/02/2024 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سبائك ذهبية" بحوزة "حزب الله".. تقرير يكشف مكانها!
Lebanon 24
"سبائك ذهبية" بحوزة "حزب الله".. تقرير يكشف مكانها!
04:52 | 2024-02-11
11/02/2024 04:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:30 | 2024-02-12
البرازيل تغيب عن أولمبياد باريس 2024
23:00 | 2024-02-11
ميلان يهزم نابولي في الدوري الإيطالي
19:11 | 2024-02-11
النيجيري تروست - إيكونغ أفضل لاعب في كأس أفريقيا للأمم
17:13 | 2024-02-11
ساحل العاج تحرز لقب كأس أمم إفريقيا بفوزها على نيجيريا
15:36 | 2024-02-11
"المرأة العنيدة"... ريال مدريد يشتبك مع والدة مبابي
12:36 | 2024-02-11
بعد فوز بيروت على الحكمة... اشكال كبير في ملعب غزير! (فيديو)
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
12/02/2024 07:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
12/02/2024 07:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
12/02/2024 07:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24