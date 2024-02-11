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رياضة

وفاة حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون إثر حادث سيارة

Lebanon 24
11-02-2024 | 23:34
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توفي حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون العداء الكيني، كيلفن كيبتوم، ومدربه، جرفيه هاكيزيمانا، بحادث سير في غرب كينيا، بحسب ما ذكرت الشرطة، الأحد.

وقال مفوض الشرطة في مقاطعة إليغيو ماراكويت، بيتر مولينغي: "وقع الحدث الساعة الحادية عشرة ليلا (20,00 بتوقيت غرينتش). كان 3 أشخاص يستقلون السيارة، توفي اثنان على الفور ونقل الثالث إلى المستشفى. الاثنان هما كيبتوم ومدربه".
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وتابع: "كان كيبتوم يقود باتجاه إلدوريت، وفقد السيطرة، فتوفي شخصان على الفور. كما نُقلت امرأة كانت تستقل السيارة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى".

وسجل كيبتوم (24 عاما) رقمه القياسي البالغ 2:00:35 ساعتين في محاولته الثالثة فقط في ماراثون شيكاغو في تشرين الأول الماضي، بفارق 34 ثانية عن الرقم السابق لمواطنه إليود كيبتشوغي.

وقال العداء: "أن أحقق رقما قياسيا عالميا، هذا ليس بالأمر الذي فكرت به اليوم.. كنت أعلم بأني سأحطم هذا الرقم يوما ما".

وفيما كشف أن "لا خطط لديه للنزول تحت حاجز الساعتين، بل تحسين رقمه القياسي"، أشار لاحقا إلى إمكانية تحقيق هذا الإنجاز الرمزي في ماراثون روتردام في 14 نيسان.
 
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