"نانت" مهدد بخسارة مصطفى محمد في الصيف...

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أكدت صحيفة فووت ميركاتو أن المهاجم مصطفى محمد أصبح مرشحاً لمغادرة نانت في الصيف المقبل.وقالت الصحيفة إن الدولي المصري يعيش أفضل فتراته في الوقت الحالي، حيث يتألق بشكل لافت في الدوري الفرنسي.وذكرت: "المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً قاد نانت للفوز على تولوز 2-1 الأحد الماضي، بعدما أحرز الهدف الأول وصنع الهدف الثاني".وأشارت إلى أن الدولي المصري يحظى بمراقبة العديد من الأندية الأوروبية، حيث أحرز مع نانت 7 أهداف في 17 مباراة خاضها مع الفريق في الدوري المحلي، بينما تألق في كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده بإحرازه 4 أهداف رغم مغادرة الفريق البطولة من دور 16".ولفتت إلى أن اللاعب المنتقل من غلطة سراي التركي يرتبط مع ناديه بعقد حتى 2027، ولكن في الوقت نفسه قد يسهم في مكاسب مادية طائلة في حالة وافق نانت على بيعه عقب نهاية الموسم الحالي.