يتعلّم هذه اللغة... مورينيو يستهدف وجهة جديدة للتدريب





وذكرت أنه عقب تجارب مختلفة في البرتغال وإسبانيا وإنكلترا وإيطاليا، يسعى "سبيشيال ون" للتدريب في "البوندسليغا".

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وأضافت: "في الأيام الماضية، تكاثرت الشائعات حول مستقبل المدرب البرتغالي الذي لا يرتبط بعد مع أي نادٍ منذ رحيله عن روما، بينما الوجهة الأحدث هي رغبته في تدريب بايرن ميونخ". أشارت صحيفة فووت ميركاتو إلى أن المدرب جوزيه مورينيو يستهدف وجهة جديدة بالانتقال للتدريب في الدوري الألماني.وذكرت أنه عقب تجارب مختلفة في البرتغال وإسبانيا وإنكلترا وإيطاليا، يسعى "سبيشيال ون" للتدريب في "البوندسليغا".وأضافت: "في الأيام الماضية، تكاثرت الشائعات حول مستقبل المدرب البرتغالي الذي لا يرتبط بعد مع أي نادٍ منذ رحيله عن روما، بينما الوجهة الأحدث هي رغبته في تدريب بايرن ميونخ".

وتابعت: "يمكن للمدرب البالغ من العمر 61 عاماً أن يعود سريعاً، مع أخذ ذلك في الاعتبار بأنه لا يمكن استبعاد الخيار البافاري".

وأشارت إلى أنه تردد بأن مورينيو يتعلم اللغة الألمانية مغازلاً المنصب الجديد، وتأكيداً على جاهزيته، ما يجعله تهديداً محتملاً للمدرب الحالي توماس توخيل الذي يعاني مع بطل ألمانيا، خاصة عقب الخسارة القاسية 0-3 أمام باير ليفركوزن السبت الماضي في الدوري.