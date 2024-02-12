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رياضة

ريال سوسييداد ينجح في تمديد عقد كوبو

Lebanon 24
12-02-2024 | 07:49
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نجح ريال سوسييداد في الحفاظ على نجمه الياباني تاكيفوسا كوبو بعدما مدد عقده حتى 2029.
وجاء في الموقع الرسمي لنادي ريال سوسييداد على الإنترنت اليوم الإثنين: "سيبقى في المنزل".

وتابع: "ريال سوسييداد وكوبو توصلا لاتفاق بشأن تمديد الشراكة حتى نهاية موسم 2028 - 2029".
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وأصبح الدولي الياباني هدفاً للعديد من الأندية الكبرى بعد المستوى المميز الذي قدمه مع ريال سوسييداد هذا الموسم، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وخاض كوبو (22 عاماً) عدة تجارب لم يكتب لها النجاح إذ أعير إلى كل من مايوركا وفياريال وخيتافي على فترات مختلفة بسبب عدم حصوله على الفرصة في ريال مدريد.

وانضم كوبو إلى ريال سوسييداد في صيف 2022 ليصب أول لاعب ياباني يلعب مع الفريق.(بي إن سبورتس)

المصدر: بي إن سبورتس
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