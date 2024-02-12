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رياضة
الأغلى في التاريخ.. اتحاد جدة يجهّز عرضا خرافيا لصلاح
Lebanon 24
12-02-2024
|
09:49
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يتمسك اتحاد جدة بحظوظه في التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وسبق أن أجرى اتحاد جدة، عدة محاولات لحسم صفقة الفرعون المصري في الصيف الماضي، لكنها لم تكلل بالنجاح.
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ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك"، لم يستسلم اتحاد جدة ويخطط لتقديم عرض قياسي، من أجل الحصول على توقيع النجم المصري.
وأشارت إلى اتحاد جدة يجهز عرضا ضخما بقيمة 235 مليون يورو لإقناع ليفربول بالتخلي عن صلاح.
وإذا وافق الريدز، سيصبح صلاح، أغلى صفقة انتقال على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، متفوقا على مبلغ 222 مليون يورو الذي دفعه باريس سان جيرمان مقابل ضم نيمار في 2017.
ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، وذكرت عدة تقارير مؤخرا بأن الريدز يحاول تحصين النجم المصري بعقد جديد.
وكشفت "ذا أتلتيك" أن راتب صلاح مع اتحاد جدة سيكون 85 مليون يورو، أي 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز.(موقع كورة)
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