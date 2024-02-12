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رياضة

بعد خروج تشافي.. برشلونة يحلم بمدرب مدريدي

Lebanon 24
12-02-2024 | 09:55
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يحلم نادي برشلونة بالتوقيع مع أحد المدربين، المنتمين إلى الغريم التقليدي ريال مدريد، خلال الصيف المقبل، إذ وفقا لصحيفة "سبورت"، فإن مجلس إدارة برشلونة يحلم بالتعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن.
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وأشارت إلى أن تشابي نجل لاعب تاريخي للبارسا، وهو بيريكو ألونسو، كما أنه يتمتع بتقدير كبير في ألمانيا، بفضل قيادة ليفركوزن لصدارة البوندسليجا دون خسارة حتى الآن.

ونوهت "برشلونة يبحث عن مدربه الجديد في ألمانيا، ولذلك تم ذكر أسماء مثل كلوب وفليك وتوخيل وناجلسمان ولوف، لكن ألونسو يحظى بإعجاب متزايد داخل البارسا".

وأوضحت أن ألونسو ارتبط بقيادة ريال مدريد وليفربول، لكن الميرنجي جدد عقد أنشيلوتي، لذا فإن الريدز يمثل الخطر الأكبر على برشلونة.

وقالت "سبورت" إن ألونسو لديه ذكريات مرتبطة ببرشلونة، بسبب أنه عاش طفولته في كتالونيا، حيث كان يعيش أولاً في برشلونة ثم انتقل إلى ساباديل، حيث لعب والده هناك أيضًا.(موقع كورة)
 
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