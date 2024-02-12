Advertisement

رياضة

تركوه يصارع الموت.. تفاصيل جديدة عن وفاة لاعب الـ"كونغ فو" المصري!

Lebanon 24
12-02-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1163596-638433771229591345.jpg
Doc-P-1163596-638433771229591345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي الشاب المصري عبد الرحمن أسامة عبد اللطيف لاعب "الكونغ فو"، مصرعه بعد 10 أيام كاملة في مستشفى الجامعة بمحافظة بني سويف المصرية، إثر سقوطه في إحدى الصالات الرياضية بالمدينة.

ونقلت سيارة الإسعاف، الشاب البالغ من العمر 19 عاماً إلى طوارئ مستشفى الجامعة، من إحدى الصالات القتالية والرياضية بمدينة بني سويف، أثناء قيامه ببطولة قتالية وقيامه بلعبة الكونغ فو، يعاني من شرخ في الفقرتين العنقيتين الخامسة والسادسة وشلل رباعي وفقدان في الإحساس.
Advertisement

وقام أهل الشاب بتحرير محضر في قسم الشرطة، ضد صاحب صالة الألعاب القتالية، وفي المحضر تم وصف الصالة بأنها صالة غير صالحة لإقامة هذا النوع من البطولات، ولا يوجد بها إسعاف أو مسعف أو أمن، وأنه بعد وقوع اللاعب قاموا بنقله إلى مكان آخر وتم استكمال البطولة وتركوه يصارع الموت.

من جانبه، روى عم الضحية محمد عبداللطيف تفاصيل الواقعة، وقال إنه فوجئ من 10 أيام بأن ابن شقيقه يبلغه برغبته في المشاركة في بطولة خاصة للكونغ فو في إحدى الصالات الرياضية، وأكد أنه أثناء المسابقة ولعبه مع أحد منافسيه، سقط على الأرض.

وأضاف: "اتصل زملاؤه بي وذهبت إلى الصالة لأجد ابن شقيقي بين الحياة والموت، وقام والده بالاتصال بالإسعاف التي جاءت فورا، وذهب إلى المستشفى التخصصي التي حولته إلى مستشفى بني سويف الجامعي لإصابته في فقرات الرقبة، حاول الأطباء إنقاذه على مدار 10 أيام إلا أنه توفي اليوم".

كما أكد عم الضحية لوسائل إعلام محلية، أنه لن يترك حق نجل شقيقه. وأضاف: "قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة بني سويف وإلى اتحاد الكونغ فو الذي أبلغني بعدم علمه عن المسابقة الخاصة التي اشترك فيها نجل شقيقي، ودفع فيها 200 جنيه".

وأضاف:" الصالة الرياضية التي مارسوا فيها مسابقة الكونغ فو غير مؤهلة لاستضافة بطولات، كما أنني مندهش من وجود حكام للكونغ فو، وعدم وجود سيارة إسعاف أثناء المسابقة". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:17 | 2024-02-13
23:11 | 2024-02-12
14:07 | 2024-02-12
09:55 | 2024-02-12
09:49 | 2024-02-12
07:49 | 2024-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24