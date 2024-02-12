عروض بالمسيّرات وحشود بالآلاف.. الأردن يحتفي بإنجاز آسيا التاريخيّ(صور+فيديو)

بإنجازهم التاريخي الذي سطّروه في قطر باحتلال المركز الثاني ضمن كأس آسيا 2023، حظيت بعثة المنتخب الأردني القادمة من الدوحة باستقبال جماهيري كبير في شوارع العاصمة الأردنية عمان، إذ أقام الاتحاد المحلي حفلَ تكريم للبعثة على خلفية إنجازه التاريخي.

واحتشد الآلاف من المشجعين في استاد عمان الدولي لتوجيه الشكر إلى لاعبي منتخب الأردن بعد إنجاز الوصول إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة.



كما عرضت طيارات مسيرة رسالة "شكرا للنشامى" فوق الآلاف من المشجعين المتحمسين إلى جانب رسالة "رفعوا رأسنا".

حافلة المنتخب الوطني تنطلق من مطار الملكة علياء الدولي إلى ستاد عمان

#بترا #الاردن #كأس_آسيا #رياضة #كرة_قدم #استقبال_النشامى pic.twitter.com/R0Wm0ctXO4 — Jordan News Agency (@Petranews) February 12, 2024 Advertisement



وتمت إضاءة الملعب بألوان العلم الأردني احتفاء بالمنتخب، الذي خالف التوقعات وبلغ نهائي البطولة، مع عرض أبرز الأهداف التي سجلها المنتخب.فيما بدأ الاحتفال بدقيقة صمت على أرواح أهالي قطاع غزة وقراءة الفاتحة على أرواحهم، والنشيد الوطني الأردني. وتمت إضاءة الملعب بألوان العلم الأردني احتفاء بالمنتخب، الذي خالف التوقعات وبلغ نهائي البطولة، مع عرض أبرز الأهداف التي سجلها المنتخب.فيما بدأ الاحتفال بدقيقة صمت على أرواح أهالي قطاع غزة وقراءة الفاتحة على أرواحهم، والنشيد الوطني الأردني.