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رياضة

عروض بالمسيّرات وحشود بالآلاف.. الأردن يحتفي بإنجاز آسيا التاريخيّ(صور+فيديو)

Lebanon 24
12-02-2024 | 23:11
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بإنجازهم التاريخي الذي سطّروه في قطر باحتلال المركز الثاني ضمن كأس آسيا 2023، حظيت بعثة المنتخب الأردني القادمة من الدوحة باستقبال جماهيري كبير في شوارع العاصمة الأردنية عمان، إذ أقام الاتحاد المحلي حفلَ تكريم للبعثة على خلفية إنجازه التاريخي.
 
واحتشد الآلاف من المشجعين في استاد عمان الدولي لتوجيه الشكر إلى لاعبي منتخب الأردن بعد إنجاز الوصول إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة.

كما عرضت طيارات مسيرة رسالة "شكرا للنشامى" فوق الآلاف من المشجعين المتحمسين إلى جانب رسالة "رفعوا رأسنا".
 
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وتمت إضاءة الملعب بألوان العلم الأردني احتفاء بالمنتخب، الذي خالف التوقعات وبلغ نهائي البطولة، مع عرض أبرز الأهداف التي سجلها المنتخب.فيما بدأ الاحتفال بدقيقة صمت على أرواح أهالي قطاع غزة وقراءة الفاتحة على أرواحهم، والنشيد الوطني الأردني.
 
وكالة الأنباء الأردنية (بترا)


ووسط تصفيق جماهيري زين نجوم المنتخب الملعب مرتدين "الشماغ" الأردني، مع مدربهم المغربي حسين عموتة وتفاعلوا مع الجماهير بالغناء وأداء الدبكات الشعبية.

وهتف المشجعون باسم لاعب تلو الآخر حتى ظهرت التشكيلة كاملة على منصة رئيسية، قبل أن يحصل كل لاعب على كرة ويوقع عليها ويهديها إلى الجماهير عن طريق تسديدها نحو المدرجات.
وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
المصدر: العربية
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