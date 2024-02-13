ميسي مجددًا إلى باريس.. فهل من علاقة لناديه السابق؟

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فتح المدير الفني لمنتخب الأرجنتين تحت 23 عاما خافيير ماسكيرانو، الباب أمام زميله السابق أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي للمشاركة في أولمبياد باريس الصيف المقبل.وضمنت الأرجنتين مكانها في دورة الألعاب الأولمبية، بعد فوزها على البرازيل 1-صفر الأحد، في مباراة حاسمة بتصفيات أميركا الجنوبية.وردا على سؤال حول إمكانية مشاركة ميسي (36 عاما) في باريس، قال ماسكيرانو عن زميله السابق في منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسباني للصحفيين: "حسنا، الجميع يعرف علاقتي مع ليو والصداقة التي تربطني به".وتابع: "قلت دائما إن لاعبا مثل ليو فتح الأبواب ومن الواضح أن دعوته للانضمام لنا ستعتمد عليه وعلى تنازلاته ووقته، لكن الدعوة موجودة بوضوح".(سكاي نيوز عربية)