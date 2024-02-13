صلاح يوجه رسالة هامة لمتابعيه.. ماذا جاء فيها؟

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ووجه لمتابعيه نصيحة مهمة خاصة بالعلاقات الاجتماعية تجاه الأطفال والآباء، أو الزوج والزوجة، من خلال مشاركته صفحة من كتاب، ذكر فيها : "مش من حق أي أب وأي أم أنهم يمدوا أيديهم ويضربوا ابنهم أو يعتدوا عليهم بأي شكل جسدي". شارك اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، "ستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "إنستغرام"، ووجه فيها اللاعب الدولي رسالة إلى كل الآباء والأمهات في مصر، حيث نشر صورة تحمل بعض الرسائل والنصائح لكيفية التعامل مع الأبناء وتربيتهم بطريقة صحيحة تضمن أن يكون الطفل سوياً نفسياً.ووجه لمتابعيه نصيحة مهمة خاصة بالعلاقات الاجتماعية تجاه الأطفال والآباء، أو الزوج والزوجة، من خلال مشاركته صفحة من كتاب، ذكر فيها : "مش من حق أي أب وأي أم أنهم يمدوا أيديهم ويضربوا ابنهم أو يعتدوا عليهم بأي شكل جسدي".

وجاء في الرسائل الموجهة أيضاً عدم لمس أي فرد من الأهل لجسد ابنه أو بنته بشكل مخجل أو مريب أو متعد للحدود.

ومن بين الرسائل أيضاً عدم منع الأب أو الام أطفالهم من الخروج وحبسهم في المنزل لأي سبب.



وبالنسبة لمستقبل الطفل فمن الواضح أن صلاح يؤكد على حرية اختيار الأبناء لدراستهم وعدم توجيهم نحو كلية أو جامعة معينة أو حتى عمل معين فيما بعد.

وأكدت الرسائل على عدم الابتزاز العاطفي للأبناء، وكذلك تم توجيه رسالة هامة للأزواج والزوجات باحترام الشريك وعدم التعدي عليه جسدياً بالضرب، أو إجباره على ممارسة العلاقة الجنسية رغما عنه ودون رغبته. (العربية)