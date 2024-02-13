غوارديولا عن أرقام هالاند: حتى ميسي لم يحققها

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أوضح جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن الترحيب الحار الذي قدمه لاعبو الفريق لكل الصفقات الجديدة ساعد في تألق إيرلينج هالاند، في أول موسم له مع النادي.وقدم المهاجم النرويجي مستوى مذهلا، مع مانشستر سيتي، الذي انضم إليه في صيف 2022 قادما من دورتموند، خاصة الموسم الماضي، الذي شهد تسجيله 52 هدفًا في كل المسابقات، وكان عنصرًا رئيسيًا في تتويج الأزرق السماوي بالثلاثية التاريخية، الدوري الإنكليزي وكأس إنكلترا ودوري الأبطال.وسئل غوارديولا في مؤتمره الصحفي قبل مباراة السيتي ضد مضيفه كوبنهاجن الدنماركي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، المقررة مساء اليوم الثلاثاء، عن أداء هالاند الرائع.وأجاب: "بالطبع، لقد جاء إلى هنا بعد أن فزنا بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز مرتين على التوالي، لكنه تأقلم بشكل جيد هنا".وتابع في حديثه الذي نقله الموقع الرسمي للسيتي: "أعتقد أن لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين هنا، وشخصيات جيدة تحتضن اللاعبين الجدد، مثل هذا الموسم، ماتيو كوفاسيتش، جيريمي، ماتيوس، جوسكو احتاجوا في الواقع إلى يوم واحد لكي يصبحوا جزءا من الفريق".وأضاف: "يأتي هذا لأننا نملك قائدا وطاقما رائعين وهذا ما شعر به هالاند، وفور وصوله كان جزءًا من هذه المجموعة، وبعد ذلك نلعب".وبين: "لا تقلق لدينا الوقت، لم تأت لبضعة أيام، بل لمدة 3 أو 4 سنوات بسبب العقد الذي وقعه، قلنا إن لديك الوقت".وشدد مدرب السيتي: "نحن لا نضغط عليه ونقول إن عليك تسجيل الأهداف، قلنا تأقلم مع ما نقوم به والباقي سيأتي بشكل طبيعي".وزاد: "هالاند قوي ذهنيًا وبعد هدف واحد، يريد الثاني ثم الثالث، أرقامه في عمره بدوري أبطال أوروبا حتى ميسي لم يحققها في مثل سنه، إنه لا يصدق".وواصل: "لقد سجل الأهداف في كل مكان طوال الوقت، لديه عقلية وسمات ومهارات مميزة ونحن سعداء بوجوده وبعودته بعد شهرين من الغياب".وأردف: "لقد مر وقت طويل، مثل كيفين دي بروين الذي غاب لمدة 5 أشهر لكنهما عادا الآن، ونحن سعداء حقًا". (كووورة)