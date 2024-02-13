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رياضة

نجل أنشيلوتي يحرج والده.. ما السبب؟

Lebanon 24
13-02-2024 | 11:00
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كشف تقرير صحفي إسباني، كواليس جديدة لمنع التركي أردا جولر، لاعب ريال مدريد، من تسديد ركلة جزاء أمام جيرونا.
 
وشارك جولر كبديل، خلال الفوز على جيرونا (4-0)، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة ال24 من الليغا، كما حصل على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.
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وطالب اللاعب التركي بتنفيذ ركلة الجزاء، لكن خوسيلو تمسك بتسديدها، قبل أن يهدرها.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه أثناء توسط أوريلين تشواميني لدى خوسيلو كي يسمح لجولر بتسديد ركلة الجزاء، كان أنشيلوتي يحسم الأمر خارج الخطوط.

وأوضحت أن أنشيلوتي نهض من مقاعد البدلاء ليخبر كارفاخال أن جولر، من يجب أن يسدد.

لكن على الفور ذهب ديفيد، نجل أنشيلوتي ومساعده، إلى والده من الخلف، وقال له إن خوسيلو يجب يسدد؛ لأنه ينفذ ركلات جزاء بشكل أفضل.

وهنا قرر المدرب الإيطالي التراجع عن توجيه تعليمات بشأن منح الكرة إلى جولر، وظل الوضع في الملعب كما هو مخطط له، خاصة وأن ديفيد هو المسؤول عن البيانات في الفريق. (كووورة) 
 
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