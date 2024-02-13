حصل لاعبو منتخب كوت ديفوار ومديرهم الفني إيميرس فاييه على مكافآت مادية مجزية وفيلات، خلال مراسم احتفالية في القصر الجمهوري بمناسبة تتويجهم بكأس أمم إفريقيا التي أقيمت على أرضهم.

وتغلب منتخب "الأفيال" على نيجيريا 2-1 في المباراة النهائية، الأحد، حاصدا اللقب القاري للمرة الثالثة.

وحصل كل فرد من أفراد الفريق على 50 مليون فرنك إفريقي (نحو 82 ألف دولار)، وفيلا بنفس القيمة.

في المقابل، حصل المدرب فاييه على 100 مليون فرنك إفريقي (حوالي 164 ألف دولار)، إثر تغيير لافت أحدثه بعد أن حل بدلا من الفرنسي جان لوي غاسيه المقال من منصبه في منتصف البطولة، بعد الهزيمة الثقيلة صفر-4 في دور المجموعات أمام غينيا الاستوائية.

كما تم منح جميع اللاعبين الوسام الوطني، وهو أعلى وسام في البلاد.

وقال الرئيس الإيفواري الحسن واتارا للاعبين: "جلبتم السعادة لجميع الإيفواريين. برافو. برافو".

( سكاي نيوز)