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رياضة

زيدان يعلق على إمكانية انتقال مبابي إلى ريال مدريد

Lebanon 24
13-02-2024 | 23:00
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أثار الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، المزيد من الشكوك حول مصير مواطنه كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم.

 

وينتهي عقد مبابي (25 عاما) مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باحتمالية انتقاله إلى ريال مدريد، في صفقة انتقال حر.

 

وقال زيدان في تصريحات نقلها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي: "سنرى ما سيحدث.. في الوقت الحالي، الأمر ليس لي صلة به".

 

وعن احتمالية انتقال مبابي لريال مدريد، قال زيدان: "نتحدث عن ذلك كثيرا، لكننا لا نعرف ما سيحدث".

 

يذكر أن مبابي رفض الانتقال عدة مرات إلى ريال مدريد منذ عام 2017، بسبب عروض باريس سان جيرمان الضخمة من الناحية المالية.

 
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وتطرق زيدان للحديث عن الإنجليزي جود بيلينغهام المتألق مع ريال مدريد، هذا الموسم، قائلا: "أنا أشيد كثيرا بقدرات جود بيلينغهام، إنه أمر لا يصدق، ويقوم بأشياء مذهلة".

 

وأتم: "الآن نريده أن يفوز بالألقاب مع ريال مدريد، هذه هي أمنيتي خلال الفترة المقبلة".

( روسيا اليوم)

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