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رياضة
شباب يعتدون على لاعب شهير وإصابته بكسر.. هذه تفاصيل القصة!
Lebanon 24
14-02-2024
|
00:38
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أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن سقوط منتخب كوريا الجنوبية أمام نظيره الأردني لم يكن لأسباب فنية فقط، إنما ما دار خارج المستطيل الأخضر، يفسر تمامًا كيف سقط الشمشون بخبرات لاعبيه الكبيرة أمام طموحات لاعبي النشامى.
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وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن كواليس ليلة ذاك السقوط المدوي، موضحة أنه هناك عراك نشب في معسكر كوريا ليلة المباراة.
وبحسب الصحيفة، فإن اللاعبين تجمعوا لتناول العشاء، لكن بعض اللاعبين الشباب في المعسكر أرادوا مغادرة المطعم سريعًا، كي يتمكنوا من الاستمتاع بلعبة تنس الطاولة، قبل الخلود للنوم، وهو ما لم يعجب قائدهم سون هيونغ مين؛ محترف توتنهام الإنكليزي.
وقال مصدر للصحيفة: "الخلاف بين اللاعبين اندلع من العدم، فبعض اللاعبين الأصغر سنًا في المعسكر تناولوا وجبة العشاء سريعًا، وغادروا للعب كرة الطاولة، وهنا طلب منهم سون العودة والجلوس على الموائد من جديد".
وأضاف: "لكن طلب سون قوبل بعبارات غير محترمة من اللاعبين الصغار، وفي غضون ثوانٍ اتسعت دائرة الخلاف، حتى أصيب سون بكسر في إصبع يده أثناء محاولته الفصل بين اللاعبين أثناء اشتباكهم".
ربما هذه الكواليس تفسر ظهور سون في المباراة رابطًا لاثنين من أصابع يده ببعضهما، وقد خاض مواجهة برايتون في الدوري الإنكليزي، في نهاية الأسبوع الماضي بنفس الهيئة. (جول)
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