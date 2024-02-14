بالفيديو: هدف "خارق" يذهل الجميع.. يستحق أن يترشح لجائزة الأفضل بالعام

سجل لاعب شاب بدوري الدرجة الأولى الإنكليزي هدفا "خارقا"، خلال مباراة بين ناديي هال سيتي وروذرهام.
وسجل الجناح الإنكليزي غايدن فيلوغين، هدفه الرائع قبل نهاية المباراة بربع ساعة. وقد تسلم الكرة على الطرف الأيمن، من منطقة الجزاء، ليقوم بمراوغة مدافع روذرهام بطريقة رائعة، قبل أن يخدع مدافع آخر ويسقطه على الأرض، ثم يقوم بالتسديد على طريقة "الرابونا" العكسية، لتسقط الكرة فوق الحارس في الشباك، وسط دهشة الجماهير.
وأشعل الهدف وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشر بشكل كبير بين الناس حيث طالب مئات الجماهير بأن يترشح الهدف لجائزة أفضل هدف بالعام. كما تداولته المنصات الرياضية، كونه أحد أجمل الأهداف هذا العام. (سكاي نيوز)