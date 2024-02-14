بالفيديو: هدف "خارق" يذهل الجميع.. يستحق أن يترشح لجائزة الأفضل بالعام

سجل لاعب شاب بدوري الدرجة الأولى الإنكليزي هدفا "خارقا"، خلال مباراة بين ناديي هال سيتي وروذرهام.

وسجل الجناح الإنكليزي غايدن فيلوغين، هدفه الرائع قبل نهاية المباراة بربع ساعة. وقد تسلم الكرة على الطرف الأيمن، من منطقة الجزاء، ليقوم بمراوغة مدافع روذرهام بطريقة رائعة، قبل أن يخدع مدافع آخر ويسقطه على الأرض، ثم يقوم بالتسديد على طريقة "الرابونا" العكسية، لتسقط الكرة فوق الحارس في الشباك، وسط دهشة الجماهير.