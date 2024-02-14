"برشلونة" في ورطة كبرى..ما علاقة باريس؟

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المفاجأة حالياً تكمن، بعدم إمكانية استمرار تشافي مدرّباً لـ "البلوغرانا" حتى نهاية الموسم، حيث أفادت صحيفة "آس" الإسبانية، بأن رئيس النادي خوان لابورتا، أخبر تشافي بعد التعادل غير المتوقع لـ برشلونة" أمام "غرناطة" بالدوري الإسباني، بأنه "لا يمكن للفريق السقوط أكثر من ذلك"، وهو ما دفع البعض إلى الحديث تلويحاً عن احتمالية رحيل المدرب الإسباني عن الفريق، قبل نهاية الموسم حتى.وإلى جانب كل هذا، يواجه الفريق "الكتالوني" خطراً كبيراً خلال انطلاقة الموسم الجديد، والتي تتزامن مع موعد منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، خلال الفترة من 26 تموز إلى 11 آب المقبلين في العاصمة الفرنسية.صحيفة "سبورت"، كشفت أن "برشلونة يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين الذين يمكنهم حضور الحدث الأولمبي، ويمكن للبعض منهم أن يشارك في "يورو 2024" والدورة الأولمبية".وأشارت إلى أن رباعي "البرسا"، باو كوبارسي، هيكتور فورت، مارك جويو وفيرمين، يمكنهم المشاركة في الأولمبياد، مع منتخب إسبانيا في ظل استبعاد مشاركتهم مع المنتخب الأول في "اليورو"، فيما يمكن أن يلعب بيدري ولامين يامال في "اليورو" والأولمبياد.وسبق أن لعب بيدري في البطولتين صيف 2021، حيث وصل إلى الدور نصف النهائي مع المنتخب الأول والنهائي مع المنتخب الأولمبي، بينما كان جافي قريباً من التواجد في كلتا المسابقتين، لكن إصابته الخطيرة التي تعرض لها في تشرين الثاني الماضي استبعدت هذا الخيار.ولا يستبعد أليخاندرو بالدي، أن يتواجد مع صغار إسبانيا في الأولمبياد، كما أنه ليس بعيداً عن خطط الكبار في أمم أوروبا 2024، وفقاً لما ذكره لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب "لاروخا" من قبل.وظهر اسم آخر للانضمام إلى كتيبة إسبانيا في الأولمبياد، هو فيران توريس، المرشح للعب في "اليورو" وباريس، خصوصاً أن الاتحاد الإسباني قد تواصل معه ليكون أحد اللاعبين الثلاثة الذين تزيد أعمارهم عن 23 عاماً لتمثيل "لاروخا"، وهو ما لاقى ترحيب من اللاعب.كذلك يمكن أن يمثل غول كوندي منتخب فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية، خصوصاً بعدما أكد في وقت سابق بأنه يودّ اللعب مع المنتخب، رغم أنه يعلم أن الأمر سيكون صعباً.