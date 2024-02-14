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رياضة
"واقعة مثيرة" بين لاعبي كوريا الجنوبية قبل مواجهة الأردن
Lebanon 24
14-02-2024
|
06:48
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تعرّض النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لإصابة بإصبعه إثر شجار مع زملائه عشية المباراة مع الأردن في نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم، بحسب ما أكد الاتحاد الكوري.
وخسر المنتخب الكوري، الذي يحتل المركز الثالث والعشرين في الترتيب العالمي، على يد الأردن 0-2 في الدور قبل النهائي، بعدما كان من أبرز المرشحين للظفر باللقب.
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وحسب تقرير نشرته صحيفة "الصن" البريطانية، فإنّ سون، نجم توتنهام الإنجليزي، تعرّض لخلع في إصبعه نتيجة إشكال وقع خلال العشاء الأخير قبل المباراة.
وكان الإشكال، حسب التقارير، وقع بعد أن حاول بعض اللاعبين الشبان في المنتخب الكوري، بمن فيهم لاعب باريس سان جرمان الفرنسي لي كانغ-إن، مغادرة العشاء والذهاب للعب كرة الطاولة.
وأغضب هذا التصرّف القائد سون وبعض اللاعبين المخضرمين، حيث يُعدّ العشاء عشية المباريات الكبرى بمثابة تقليد لتقريب الفريق من بعضه.
وقال مصدر رفض الكشف عن اسمه إنه عندما طلب سون من زملائه الشبان الجلوس، ردّوا عليه "ببعض الأشياء غير المحترمة".
وتابع المصدر: "خلال ثوان، وقع الخلاف الذي انتشر في مكان العشاء ليتم إبعاد اللاعبين عن بعضهم البعض"، قبل أن يتعرّض "سون لإصابة سيئة في إصبعه وهو يحاول تهدئة الأمور".
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء أن سون حاول التحدث إلى اللاعبين الشبان، إلا أن الأمر خرج عن طوره وشهد احتكاكا مباشرا بعد رفضوا الاستماع إليه.
وغَضِب سون وأمسك بلي الذي ردّ بمحاولة لكم سون، حسب وكالة يونهاب التي ذكرت انها استندت الى مصادر مطلعة على الحادثة.
وأُبعد اللاعبان عن بعضهما البعض فيما تعرّض سون لخلع في إصبعه أثناء المشاجرة.
وبعد صمته عن التعليق، أكدّ الاتحاد المحلي الأربعاء صحة التقارير.
وقال مسؤول في الاتحاد لوكالة يونهاب: "حصل الأمر عندما كان بعض اللاعبين الشبان يهمون للمغادرة ولعب كرة الطاولة، مما رفضه سون ولاعبين مخضرمين آخرين".
وتابع: "تبادل اللاعبون بعض الكلمات وتعرّض سون للإصابة خلالها".
وظهر سون خلال مباراة الأردن وهو يضع رباطاً على إصبعين، وبقي على هذه الحال خلال مواجهة برايتون في الدوري الإنكليزي (2-1) حيث دخل من دكة البدلاء في نهاية الأسبوع الأخير.
وشكّل الخروج من الدور نصف النهائي خيبة أمل كبيرة للجماهير الكورية التي دعت المدرّب الألماني يورغن كلينسمان للاستقالة على خلفية ضعف قيادته.
ومن المزمع أن يعقد الاتحاد الكوري اجتماعا الخميس لتحديد مصير كلينسمان. (سكاي نيوز عربية)
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