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رياضة
إيقاف هداف أمم إفريقيا عن المنتخب.. والسبب غامض
Lebanon 24
14-02-2024
|
09:00
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بشكل مفاجئ، أعلن منتخب غينيا الاستوائية، إبعاد نجم الفريق وهداف كأس أمم إفريقيا الماضية، إميليو إنسوي، لأسباب "غامضة".
وأعلن اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم، إبعاد إنسوي وزميله في المنتخب إيدو سالفادور، عن المنتخب، حتى إشعار آخر.
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ولم يكشف البيان السبب الحقيقي للإيقاف، واكتفى بذكر أن اللاعبين "قاموا بأفعال غير انضباطية خلال البطولة، توجبت تدخل شرطة كوت ديفوار".
وقدم إنسوي بطولة استثنائية، وحاز على جائزة الحذاء الذهبي، بتسجيله 5 أهداف في البطولة، التي ودعها منتخب غينيا الاستوائية من دور الـ16، بعد تقديمه أداء مثيرا.
ويخوض منتخب غينيا الاستوائية تحديا كبيرا، بالوصول لمونديال 2026، لأول مرة في تاريخ البلاد. (سكاي نيوز عربية)
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