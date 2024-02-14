بالفيديو.. هدف إبراهيم دياز "المذهل" على طريقة ميسي

قاد النجم الإسباني، إبراهيم دياز، فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه لايبزيغ الألماني (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وأحرز إبراهيم دياز هدف الفوز الوحيد للفريق الملكي في الدقيقة 48 من زمن اللقاء على ملعب "ريد بول ارينا - Red Bull Arena" بمدينة لايبزيغ، بتسديدة رائعة بعد مراوغته لعدد من اللاعبين على طريقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال إبراهيم دياز في تصريحات صحفية، بعد المباراة: "أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من المساعدة في تسجيل الهدف اليوم وفي عمل الفريق، نحن نفتقد لجهود بيلينغهام وروديغر، وأولئك الذين أصيبوا لفترة طويلة، لكننا نواصل إظهار أننا فريق عظيم وأننا ريال مدريد".



وحول الإصابة التي تعرض لها، قال: "في الوقت الحالي لا أعرف. لقد لاحظت شيء ما، ثم لا أعرف ما إذا كان هناك شد في العضلة النعلية، أعتقد أننا سنجري اختبارات غدا ولن يكون هناك شيء".



واستطرد: "لقد أتيحت لنا الفرص، وكذلك لفريق لايبزيغ، لقد كانت لعبة جميلة، أعتقد أنه كان بإمكاننا السيطرة أكثر قليلا، لكننا لعبنا مباراة رائعة".

وعلق دياز على هدفه، قائلا:" لقد استلمت الكرة، ثم قمت بأول تمريرة وهمية، لكن رأيتهم خائفون من الدخول علي ويتراجعون كثيرا ثم وضعتها في أقصى الزاوية.. لقد كان هدفا جميلا".



وعن علاقته بزميله الإنكليزي بيلينغهام، قال إبراهيم: "أنا أحب بيلينغهام كثيرا، منذ اللحظة الأولى كنا على وفاق جيد جدا. أنا أساعده في اللغة الإسبانية. إنه نجم عالمي وسنستمتع معه كثيرا. وبصرف النظر عن الكاريزما التي يتمتع بها، فهو شخص عظيم ولاعب عظيم".



وأتم إبراهيم دياز تصريحاته: "يجب أن أستمر على هذا المنوال، وأظهر على أرض الملعب القيمة التي أمتلكها وليس أكثر. أريد فقط أن أساعد الفريق، وأساهم بشيء ما، أنا فخور جدا بوجود هؤلاء الزملاء الذين يسهلون عليك الأمر".