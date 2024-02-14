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رياضة

جيسوس ينفجر في وجه صحفي إيراني بسبب المنتخب السعودي

Lebanon 24
14-02-2024 | 12:30
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انفجر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، غضبا خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة سباهان أصفهان الإيراني، المقرر إقامتها غدا الخميس، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

 

وحضر جورجي جيسوس المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، رفقة المدافع السعودي الشاب حسان تمبكتي، ما سبب أزمة لمدربه مع أحد الصحفيين.

 
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وجه أحد الصحفيين الإيرانيين سؤالا لحسان تمبكتي، حول أزمة المنتخب السعودي الأخيرة المتعلقة باللاعبين والمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.

 

لكن جيسوس انفعل غاضبا على الصحفي الإيراني، بقوله "إذا سمحت حسان لن يتحدث هنا سوى عن الهلال ومباراة الغد فقط".

 

وأضاف "نحن هنا للحديث عن الهلال وليس المنتخب، لذا فيجب عليك عدم توجيه هذا السؤال إلى اللاعب".

 

وتسيطر حاليا حالة من الغضب على الشارع الرياضي السعودي، بسبب قضية اللاعبين الذين رفضوا تمثيل "الأخضر" خلال كأس الأمم الآسيوية 2023.

 

وبناء على ذلك، أصدرت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عدة غرامات مالية وتأديبية على 6 لاعبين وهم: علي هزازي ومحمد مران وسلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي وخالد الغنام.

 

وأطلق جورجي جيسوس تصريحات قوية بشأن مواجهة سباهان، بقوله: "لا نخشى جماهير سباهان ونمتلك لاعبين كبارا اعتادوا على هذه الأجواء، وكل تركيزنا منصب على اللقاء وكيفية إيقاف خطورة منافسنا غدا".

 

وأضاف: “لن نعاني من الغيابات رغم عدم انضمام خاليدو كوليبالي ورينان لودي وميشائيل ديلجادو لنا، نحن نثق بكل اللاعبين الذين سيشاركون غدا".

 

وأشار المدرب البرتغالي: "أعرف المدرب مورايس بشكل جيد، وهو يعرفني كذلك، تنتظرنا مواجهة قوية وصعبة على أرض المنافس".

 

وختم المدرب البرتغالي حديثه، قائلا: “لن نغير من أسلوب لعبنا المعتاد بتطبيق كل أفكارنا الهجومية والدفاعية، نبحث عن الانتصار غدا والذي سيمنحنا أريحية أكبر قبل لقاء الإياب في الرياض”.

( روسيا اليوم)
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