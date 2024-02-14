الحكم على نجم منتخب هولندا بالسجن لمدة 6 سنوات

حكمت محكمة في أمستردام على الهولندي كوينسي بروميس مهاجم سبارتاك موسكو الروسي بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة تهريب الكوكايين رفقة تنظيم عصابي خطير.

وعقدت جلسة الاستماع في القضية في 24 كانون الثاني، وطلبت النيابة العامة في هولندا، سجن بروميس، الذي يتواجد حاليا في معسكر تدريبي مع سبارتاك في الإمارات، لمدة 9 سنوات بعد اتهامه باستيراد حوالي 1361 كيلوغراما من الكوكايين.

ووفقا للمحكمة، لعب بروميس دورا حاسما في تهريب شحنتين من الكوكايين وصلتا إلى ميناء أنتويرب البلجيكي في كانون الثاني 2020.

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ولم يكن اللاعب البالغ 32 عاما، حاضرا في جلسة المحكمة، وفشل مكتب المدعي العام الهولندي في الحصول على بلاغ تسليمه، بانتظار عودة بروميس إلى البلاد ليتم القبض عليه.

وفي وقت سابق، ذكرت موقع Voetbalzone أنه من الممكن تسليم بروميس إذا أبلغ مكتب المدعي العام الهولندي السلطات الإماراتية بوجوده في البلاد.

( روسيا اليوم)