موسيماني يرد على الانتقادات قبل تجربة أبها السعودي

أبدى بيتسو موسيماني المدرب الجديد لأبها جاهزيته للعمل في «الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم»، مستعيناً بفوزه الكبير على الهلال في «كأس العالم للأندية» قبل عامين، حين كان مدرِّباً للأهلي المصري بطل مصر وأفريقيا.

وتولى موسيماني تدريب أبها، الشهر الماضي، في أولى تجاربه بدوري الأضواء في السعودية، بعدما قاد أيضاً الأهلي السعودي، الذي يتخذ من جدة مقرّاً له، في الدرجة الأولى الموسم الماضي، وساعده على العودة لدوري المحترفين.

من جهته، قال موسيماني لمحطة شركة الرياضة السعودية (إس إس سي) في إشارة لجاهزيته للعمل في الدوري الذي أصبح جاذباً لكبار النجوم: «لعبت أمام (الهلال) زعيم آسيا، وفزتُ بنتيجة عريضة. وواجهتُ أندية عالميةً مثل بايرن ميونيخ، وقدمت نتائج جيدة. إنجازاتي تتحدث عن إمكاناتي. أسعى دائماً للقيام بواجبي».

وأضاف المدرب الذي قاد الأهلي المصري للحصول على «دوري أبطال أفريقيا»، عامي 2020 و2021، بالإضافة لبرونزيتين لـ«كأس العالم للأندية»: «يجب عدم الحكم على مدرب مِن جنسيته، بل من خبراته. في (كأس العالم للأندية) انتصرت على مدربين من أوروبا وأميركا الجنوبية. وليد الركراكي مدرب المغرب أفضل مثال على كفاءة المدرب الأفريقي، بعدما قاد بلاده للمربع الذهبي لكأس العالم. يجب أن تتغير العقلية».

( الشرق الأوسط)