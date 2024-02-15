بفضل رونالدو.. النصر يلامس ربع نهائي دوري أبطال آسيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، فوزاً صعباً على مواطنه الفيحاء (1-0)، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.



وسجل نجم العالمي البرتغالي كريسيتانو رونالدو هدف النصر الوحيد في الشوط الثاني. وبهذا الفوز، وضع النصر قدماً في ربع النهائي الآسيوي؛ حيث من المقرر أن يستضيف الفيحاء على أرضه "الأول بارك"، في الحادي والعشرين من شهر شباط الحالي، ضمن منافسات إياب دور الـ16.

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